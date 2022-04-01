12 мая, 10:23
Услуги по поставке и транспортировке газа по распределительным сетям станут бесплатными для Вечного огня и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориалах
Смотрите наши видео на YouTube!
Соответствующее постановление подписано в рамках поручения Президента. Благодаря данной мере огонь, зажженный в честь погибших защитников Отечества, не погаснет из-за неуплаты или просрочки оплаты за топливо. Реестр Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях будет вести Министерство обороны.