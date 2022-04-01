18 ветеранов из Калмыкии получат поздравительные письма за подписью главы государства Владимира Путина

Сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда России формируют данные для подготовки персональных поздравлений с 2011 года.

В профильном ведомстве сообщают: «Пять пенсионеров отметят 95-летие, остальным долгожителям исполнится по 90 лет. Среди юбиляров – 11 представительниц прекрасного пола. Десять именинников живут в Элисте, еще трое – в Цаган Амане. Поздравления президента также отправятся в Городовиковск, Яшкуль, Кетченеры, Малодербетовский и Сарпинский районы».