12 мая, 09:57
18 ветеранов из Калмыкии получат поздравительные письма за подписью главы государства Владимира Путина
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Сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда России формируют данные для подготовки персональных поздравлений с 2011 года.
В профильном ведомстве сообщают: «Пять пенсионеров отметят 95-летие, остальным долгожителям исполнится по 90 лет. Среди юбиляров – 11 представительниц прекрасного пола. Десять именинников живут в Элисте, еще трое – в Цаган Амане. Поздравления президента также отправятся в Городовиковск, Яшкуль, Кетченеры, Малодербетовский и Сарпинский районы».