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12 мая, 09:57
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18 ветеранов из Калмыкии получат поздравительные письма за подписью главы государства Владимира Путина

18 ветеранов из Калмыкии получат поздравительные письма за подписью главы государства Владимира Путина

Сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда России формируют данные для подготовки персональных поздравлений с 2011 года.

В профильном ведомстве сообщают: «Пять пенсионеров отметят 95-летие, остальным долгожителям исполнится по 90 лет. Среди юбиляров – 11 представительниц прекрасного пола. Десять именинников живут в Элисте, еще трое – в Цаган Амане. Поздравления президента также отправятся в Городовиковск, Яшкуль, Кетченеры, Малодербетовский и Сарпинский районы».

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