22 мая в России отметят День российского предпринимательства

В связи с этим министерство экономики и торговли Калмыкии и Администрация Элисты готовят ряд мероприятий, благодаря которым компании смогут презентовать и реализовать свои товары. В день празднования на Площади Победы пройдет ярмарка собственной продукции предпринимателей, а также выставка и праздничный концерт. Это ещё одно событие, направленное на поддержку и развитие бизнес-инициативы.