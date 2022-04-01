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12 мая, 10:51
Новости

22 мая в России отметят День российского предпринимательства

22 мая в России отметят День российского предпринимательства

В связи с этим министерство экономики и торговли Калмыкии и Администрация Элисты готовят ряд мероприятий, благодаря которым компании смогут презентовать и реализовать свои товары. В день празднования на Площади Победы пройдет ярмарка собственной продукции предпринимателей, а также выставка и праздничный концерт. Это ещё одно событие, направленное на поддержку и развитие бизнес-инициативы.

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