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14 ноября, 07:27
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Сотрудники полиции Калмыкии продолжают проводить профилактические мероприятия «Нет ненависти и вражде».

Сотрудники полиции Калмыкии продолжают проводить профилактические мероприятия «Нет ненависти и вражде».

В эти дни в стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нет ненависти и вражде». В рамках акции сотрудники калмыцкого центра по противодействию экстремизму совместно с членами отряда «Студенческий патруль», а также при участии участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних раздавали листовки и буклеты на тему «Нет ненависти и вражде».

В городской библиотеке имени А.С. Пушкина сотрудники центра МВД совместно с представителями прокуратуры организовали серию профилактических лекций и бесед для студентов учебных заведений. Ребята с интересом слушали лекции, участвовали в дискуссиях.

Фото: МВД Калмыкия

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