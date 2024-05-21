Ускоренное внедрение цифровых решений трансформируют бизнес-модели и инфраструктуру, расширяют возможности доступа к финансам

И вместе с тем это создаёт новые риски для их потребителей. В последние годы активно распространение получило дистанционное мошенничество. Региональное МВД регулярно сообщает о новых случаях. Только за прошедшие сутки поддавшись на уловки злоумышленников, 5 жителей региона лишились своих средств.

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов и убеждают граждан перевести деньги на указанные ими счета, чего делать категорически нельзя!

Начальник управления МВД г. Элисты Олег Емельяненко обратился к жителям региона в связи с многочисленными фактами дистанционного мошенничества.