22 мая, 16:03
В текущем году в Калмыкии подано 97 заявок на предоставление гранта «Агростартап»
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Об этом сообщили на предварительном заседании конкурсной комиссии, которое прошло в региональном Минсельхозе. Также заявки подали и действующие фермеры, для развития семейной фермы и расширения агробизнеса.
Грантовая поддержка стимулирует их начать свой бизнес, дает возможность расширить его и улучшить материально-техническую базу.
Создание новых рабочих мест является одним из важнейших условий закрепления молодежи на селе, повышение доходов жителей и развития сельских территорий, отметили в профильном ведомстве.
Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии