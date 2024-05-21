В текущем году в Калмыкии подано 97 заявок на предоставление гранта «Агростартап»

Об этом сообщили на предварительном заседании конкурсной комиссии, которое прошло в региональном Минсельхозе. Также заявки подали и действующие фермеры, для развития семейной фермы и расширения агробизнеса.

Грантовая поддержка стимулирует их начать свой бизнес, дает возможность расширить его и улучшить материально-техническую базу.

Создание новых рабочих мест является одним из важнейших условий закрепления молодежи на селе, повышение доходов жителей и развития сельских территорий, отметили в профильном ведомстве.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии