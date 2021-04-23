Ушла из жизни наша коллега, Заслуженный работник культуры Калмыцкой АССР, Почетный радист СССР Нонна Борисовна Дорджиева

В 1974 году она впервые переступила порог Калмыцкого телевидения и проработала здесь диктором до 2000-х годов. Затем долгое время трудилась в отделе выпуска на Радио.

Нонна Борисовна в те годы вела передачи на русском и калмыцком языках. Все литературные передачи и конкурсные программы доверяли ей.

Нонна Дорджиева была глубоко предана своему делу, посвятила ему всю жизнь. Для многих поколений журналистов Калмыкии она была старшим другом, наставником и примером истинного профессионализма и компетентности.

Коллектив ГТРК "Калмыкия" выражает искренние соболезнования родным Нонны Дорджиевой. Мы скорбим вместе с вами.