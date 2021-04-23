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22 мая, 15:33
НовостиПамять

Ушла из жизни наша коллега, Заслуженный работник культуры Калмыцкой АССР, Почетный радист СССР Нонна Борисовна Дорджиева

Ушла из жизни наша коллега, Заслуженный работник культуры Калмыцкой АССР, Почетный радист СССР Нонна Борисовна Дорджиева

 

 В 1974 году она впервые переступила порог Калмыцкого телевидения и проработала здесь диктором до 2000-х годов. Затем долгое время трудилась в отделе выпуска на Радио.

 Нонна Борисовна в те годы вела передачи на русском и калмыцком языках. Все литературные передачи и конкурсные программы доверяли ей.

Нонна Дорджиева была глубоко предана своему делу, посвятила ему всю жизнь. Для многих поколений журналистов Калмыкии она была старшим другом, наставником и примером истинного профессионализма и компетентности.

Коллектив ГТРК "Калмыкия" выражает искренние соболезнования родным Нонны Дорджиевой. Мы скорбим вместе с вами.

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