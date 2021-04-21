22 мая, 17:11
Передвижной медицинский комплекс в центре города с понедельника прекратит свою работу
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Прививку от коронавируса можно будет получить в филиалах поликлиники в 1, 6 микрорайонах и в центре, а также в селе Троицкое. Для этого необходима предварительная запись - через порталы «Госуслуги» и «Калмдоктор», при непосредственном обращении в медорганизацию.
А завтра с 12 до 18 часов жители региона могут обратиться в передвижной пункт вакцинации в 7 микрорайоне рядом с храмом-часовней Сергия Радонежского.