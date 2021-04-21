  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 мая, 17:11
НовостиCOVID-19Здравоохранение

Передвижной медицинский комплекс в центре города с понедельника прекратит свою работу

Передвижной медицинский комплекс в центре города с понедельника прекратит свою работу

Прививку от коронавируса можно будет получить в филиалах поликлиники в 1, 6 микрорайонах и в центре, а также в селе Троицкое. Для этого необходима предварительная запись - через порталы «Госуслуги» и «Калмдоктор», при непосредственном обращении в медорганизацию.

 А завтра с 12 до 18 часов жители региона могут обратиться в передвижной пункт вакцинации в 7 микрорайоне рядом с храмом-часовней Сергия Радонежского.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия