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27 декабря, 07:38
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"МойБизнесПомогает": проведена благотворительная акция, в рамках которой предприниматели поздравили детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

"МойБизнесПомогает": проведена благотворительная акция, в рамках которой предприниматели поздравили детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

"На протяжении нескольких лет наши предприниматели поддерживают акцию, в рамках которой оказывают поддержку неполным и многодетным семьям, детям, пенсионерам, инвалидам. Сегодня мы традиционно завершаем текущий год новогодней благотворительной акцией, благодаря которой смогли порадовать деток", - отметила заместитель регионального центра "Мой бизнес" Эльза Дораева.

В Театре Юного Зрителя представители РЦ "Мой бизнес" вручили подарки детям и поздравили их с наступающим Новым годом. Оставшуюся часть подарков передали в республиканский комплексный центр социального обслуживания населения.

Фото представлено пресс-службой Минэкономразвития РК

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