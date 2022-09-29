"МойБизнесПомогает": проведена благотворительная акция, в рамках которой предприниматели поздравили детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

"На протяжении нескольких лет наши предприниматели поддерживают акцию, в рамках которой оказывают поддержку неполным и многодетным семьям, детям, пенсионерам, инвалидам. Сегодня мы традиционно завершаем текущий год новогодней благотворительной акцией, благодаря которой смогли порадовать деток", - отметила заместитель регионального центра "Мой бизнес" Эльза Дораева.



В Театре Юного Зрителя представители РЦ "Мой бизнес" вручили подарки детям и поздравили их с наступающим Новым годом. Оставшуюся часть подарков передали в республиканский комплексный центр социального обслуживания населения.



Фото представлено пресс-службой Минэкономразвития РК