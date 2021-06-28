Калмыкия простилась с Владимиром Николаевичем Балашовым

21 июля на 68 году жизни скоропостижно скончался заслуженный врач России, Отличник здравоохранения Владимир Николаевич Балашов.



За 16 лет работы главным врачом Республиканской больницы им. П.П. Жемчуева под его руководством совершенствовались организационные формы и методы управления персоналом, повысилось качество оказания медпомощи. Благодаря усилиям Владимира Николаевича были открыты госпиталь ветеранов войн, эндоскопическое отделение, палата интенсивной терапии в неврологическом отделении. Он также организовал Диабетологический центр.



Для защиты прав медработников была организована юридическая служба, возобновлена работа по гражданской обороне, внедрена галотерапия для больных, страдающих заболеваниями легких и аллергозами. На базе больницы открыто централизованное стерилизационное отделение для всех ЛПУ Элисты.

Последние годы работал в Министерстве здравоохранения РК. В 2018 году организовал региональное отделение Ассоциации заслуженных врачей России.



"Будучи руководителем самого большого коллектива республики он зарекомендовал себя мудрым наставником, чутким и отзывчивым товарищем. Пользовался уважением среди окружающих, имел большой авторитет в медицинской среде Калмыкии" - таким Владимир Николаевич останется в памяти своих коллег.



Коллектив ГТРК "Калмыкия" выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Николаевича.