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22 июля, 19:48
НовостиГород

Новый летний максимум потребления электричества зафиксирован в Элисте

Новый летний максимум потребления электричества зафиксирован в Элисте

139 мегаватт, что выше рекордного пика 2019 года. Рост показателей напрямую связан с установившейся в регионе жарой. Для энергетиков сейчас важно обеспечить надежную работу подстанций и сетей. Чтобы предотвратить возможные нарушения, специалисты постоянно проверяют оборудование, контролируют функционирование систем охлаждения, следят за строгим соблюдением противопожарных мер на территории подстанций.

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