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22 июля, 18:30
НовостиСтроительство

В доме культуры поселка Бага-Бурул продолжается капитальный ремонт

В доме культуры поселка Бага-Бурул продолжается капитальный ремонт

Работы проводятся в рамках реализации региональной программы «Культурная среда», это часть целевого нацпроекта. Они были начаты в марте на средства, выделенные из бюджетов трех уровней. Это около 30 миллионов рублей. Уже отремонтирована кровля, установлены новые стеклопакеты, заменена система отопления. Но работы ещё много. В скором времени здесь появятся душевые кабины, туалеты и раздевалки.

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