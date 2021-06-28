В доме культуры поселка Бага-Бурул продолжается капитальный ремонт

Работы проводятся в рамках реализации региональной программы «Культурная среда», это часть целевого нацпроекта. Они были начаты в марте на средства, выделенные из бюджетов трех уровней. Это около 30 миллионов рублей. Уже отремонтирована кровля, установлены новые стеклопакеты, заменена система отопления. Но работы ещё много. В скором времени здесь появятся душевые кабины, туалеты и раздевалки.