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12 декабря, 11:00
Новости

Специалисты центров занятости населения помогли трудоустроиться и подать заявку на получение дополнительного профессионального образования участникам СВО и членам их семей. А это 37 человек

Специалисты центров занятости населения помогли трудоустроиться и подать заявку на получение дополнительного профессионального образования участникам СВО и членам их семей. А это 37 человек

По словам представителей профильного министерства, соответствующие меры принимаются в оперативном порядке с учетом конкретной жизненной ситуации. С участниками федерального проекта встретились специалисты филиала Госфонда « Защитники Отечества», работодатели, депутаты, которые проинформировали их о мерах социальной поддержки.

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