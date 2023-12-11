12 декабря, 11:00
Специалисты центров занятости населения помогли трудоустроиться и подать заявку на получение дополнительного профессионального образования участникам СВО и членам их семей. А это 37 человек
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По словам представителей профильного министерства, соответствующие меры принимаются в оперативном порядке с учетом конкретной жизненной ситуации. С участниками федерального проекта встретились специалисты филиала Госфонда « Защитники Отечества», работодатели, депутаты, которые проинформировали их о мерах социальной поддержки.