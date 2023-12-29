Уроженец Калмыкии в Ханты-Мансийском автономном округе спас трех человек от обморожения

Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по ХМАО-ЮГРЕ. На трассе Нефтеюганск - Пыть-Ях сотрудник ведомства Эрдни Эрдниев увидел замерзающих людей. У них заглох автомобиль при температуре минус 30. Из-за скольской дороги, сильного ветра и метели Эрдни не сразу заметил трех человек уже покрытых инеем. Сначала он проехал мимо, но затем вернулся за нами» - рассказывает спасенная женщина.

Гульнара Настека передает слова благодарности в адрес своего спасителя: «Еще бы немного и обморожения было бы не избежать. Радует, что из сотни проезжавших мимо водителей Эрдни Валерьевич не проехал мимо» - говорит Гульнара.

Видео: УФССП России по ХМАО-Югре