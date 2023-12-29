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15 января, 14:28
НовостиПроисшествия

О происшествиях на дорогах

О происшествиях на дорогах

За минувшую неделю зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 15 получили травмы. Так, 10 января в 5 часов на автодороге Р-22 Каспий столкнулись автомашина, под управлением жителя Московской области и грузовик под управлением Дагестанца. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

За указанный период задержано и отстранено от управления 25 нетрезвых водителей. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-, видеофиксации, сотрудниками Госавтоинспекции вынесено более 2000 постановлений об административных правонарушениях.

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