15 января, 13:25
 -1 °C
96,75
88,13
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 января, 10:22
НовостиСобытиеОбщество

В Калмыкии установили прожиточный минимум на 2024 год

В Калмыкии установили прожиточный минимум на 2024 год

В республике установлен прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения – об этом сообщили в пресс-службе регионального минсоцразвития

В этом году размер прожиточного минимума составляет 14 835 рублей, для трудоспособного населения – 16 170 рублей. Отметим, что в республике годовая индексация прожиточного минимума на душу населения составила 8,6%.

Фото: Минсоцразвития Калмыкии

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия