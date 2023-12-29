В Калмыкии установили прожиточный минимум на 2024 год

В республике установлен прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения – об этом сообщили в пресс-службе регионального минсоцразвития

В этом году размер прожиточного минимума составляет 14 835 рублей, для трудоспособного населения – 16 170 рублей. Отметим, что в республике годовая индексация прожиточного минимума на душу населения составила 8,6%.

Фото: Минсоцразвития Калмыкии