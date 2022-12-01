Уроженец Калмыкии Мингиян Лиджиев - в летописи Российского военно-исторического общества

Фото: myhistorypark.ru

Стенд, посвященный нашему земляку, включен в состав фотовыставки "ГЕРОИ И ПОДВИГИ", которая откроется сегодня в Москве. Об этом сообщает официальный телеграмм канал Главы Республики Бату Хасикова. В церемонии открытия примут участие родственники Мингияна.



Напомним, командир роты героически погиб в ходе СВО в сентябре прошлого года, вызвав на себя огонь артиллерии и подорвав вместе с собой трёх боевиков. Указом Президента Владимира Путина он посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Выставка будет открыта для посетителей целый месяц.