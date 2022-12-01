30 марта, 12:00
 3 °C
83,49
76,98
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 марта, 08:35
Новости

Уроженец Калмыкии Мингиян Лиджиев - в летописи Российского военно-исторического общества

Уроженец Калмыкии Мингиян Лиджиев - в летописи Российского военно-исторического общества

Фото: myhistorypark.ru

Стенд, посвященный нашему земляку, включен в состав фотовыставки "ГЕРОИ И ПОДВИГИ", которая откроется сегодня в Москве. Об этом сообщает официальный телеграмм канал Главы Республики Бату Хасикова. В церемонии открытия примут участие родственники Мингияна.

Напомним, командир роты героически погиб в ходе СВО в сентябре прошлого года, вызвав на себя огонь артиллерии и подорвав вместе с собой трёх боевиков. Указом Президента Владимира Путина он посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Выставка будет открыта для посетителей целый месяц.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия