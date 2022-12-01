Учащиеся школ и колледжей Калмыкии приглашаются на интеллектуальный турнир

Он организован обществом "Знание" и "Движение первых". Регистрация на "Лигу Знаний: школы и колледжи" уже открыта. Участникам предстоит ответить на вопросы по истории России, ее национальному достоянию, достижениям в области науки, технологии, культуры, искусства и спорта. Об этом сообщает официальный сайт Минпросвещения России.



Отметим, турнир предназначен для молодёжи от 14 до 18 лет.



Фото: ligaznaniy-shkola.znanierussia.ru