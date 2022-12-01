Уроженец Калмыкии, известный боец Олег Попов проведёт свой первый поединок на международном турнире в тяжёлом весе

Его соперником станет боец из Турции Гокхан Сарикам. Встреча на ринге состоится в Дублине - 25 февраля.



На турнире Беллатор он дебютирует под флагом легендарной Fedor Team, которую возглавляет Фёдор Емельяненко. Олег - перспективный российский тяжеловес в смешанных единоборствах.