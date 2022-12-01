«Выставка забытых книг»

В Национальной библиотеке имени Амур – Санана открыли новую экспозицию. Вниманию читателей представили работы известных отечественных писателей второй половины ХХ века: это Михаил Алексеев, Анатолий Иванов, Петр Проскурин и многие другие.



Их произведения проверены временем и несколькими поколениями ценителей литературы. Читать книги этих авторов по-прежнему интересно и увлекательно.