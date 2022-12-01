16 января, 10:03
«Выставка забытых книг»
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В Национальной библиотеке имени Амур – Санана открыли новую экспозицию. Вниманию читателей представили работы известных отечественных писателей второй половины ХХ века: это Михаил Алексеев, Анатолий Иванов, Петр Проскурин и многие другие.
В Национальной библиотеке имени Амур – Санана открыли новую экспозицию. Вниманию читателей представили работы известных отечественных писателей второй половины ХХ века: это Михаил Алексеев, Анатолий Иванов, Петр Проскурин и многие другие.
Их произведения проверены временем и несколькими поколениями ценителей литературы. Читать книги этих авторов по-прежнему интересно и увлекательно.