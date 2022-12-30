10 января, 10:38
Уроженец Калмыкии, известный боец Олег Попов проведёт свой первый поединок на международном турнире в тяжёлом весе
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Его соперником станет боец из Турции ГокхАн СарикАм. Встреча на ринге состоится в Дублине - 25 февраля. На турнире Беллатор он дебютирует под флагом легендарной Fedor Team, которую возглавляет Фёдор Емельяненко.
Его соперником станет боец из Турции ГокхАн СарикАм. Встреча на ринге состоится в Дублине - 25 февраля. На турнире Беллатор он дебютирует под флагом легендарной Fedor Team, которую возглавляет Фёдор Емельяненко.
Олег - перспективный российский тяжеловес в смешанных единоборствах.