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10 января, 10:38
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Уроженец Калмыкии, известный боец Олег Попов проведёт свой первый поединок на международном турнире в тяжёлом весе

Уроженец Калмыкии, известный боец Олег Попов проведёт свой первый поединок на международном турнире в тяжёлом весе

Его соперником станет боец из Турции ГокхАн СарикАм. Встреча на ринге состоится в Дублине - 25 февраля. На турнире Беллатор он дебютирует под флагом легендарной Fedor Team, которую возглавляет Фёдор Емельяненко.

Олег - перспективный российский тяжеловес в смешанных единоборствах.

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