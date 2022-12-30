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10 января, 10:13
Новости

В Малодербетовском районе прошел новогодний турнир по волейболу

В Малодербетовском районе прошел новогодний турнир по волейболу

Его проводят ежегодно, в дни январских праздников. Всего в нем приняло участие пять сборных команд: пожарные, полицейские района и представители поселков муниципалитета.

Они продемонстрировали яркую и красочную игру, наполненную не только спортивными приёмами и тактикой, но и азартом игроков и задором болельщиков.

По итогам турнира победителем стала команда «Ики-Бухус», серебро досталось – сотрудникам МВД, 3 место завоевала сборная райцентра. Призерам были вручены медали и грамоты.

Фото: www.elista.org

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