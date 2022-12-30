Сегодня в храме преподобного Сергия Радонежского ждут верующих желающих поклониться Матроне Московской

Ковчег с её мощами доставили туда накануне из Казанского кафедрального собора Элисты. Матрона - одна из самых известных и почитаемых православных святых, с рождения она имела дар чудотворения.



Она помогает всем, кто обращается к ней со своими просьбами и молитвами. Святая не просто помогает, она укрепляет веру в бога. Напомню, ковчег начал свой путь по Калмыкии с Городовиковска, после чего побывал в Яшкуле и Лагани.



В Элисте святыня пробудет до 17 января. Затем отправится в другие районы республики.