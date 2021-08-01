ФАС направило требование о снижении цен на продовольственные продукты в одну из торговых сетей

Речь идет о торговой сети «Пятерочка». На исполнение дается 10 дней. Напомним, на подорожание базовых продуктов обратил внимание Президент. Он поручил Правительству разработать комплекс мер по сдерживанию стоимости.

В апреле урегулировали цены на сахар и подсолнечное масло, теперь необоснованно подорожали овощи, делится наблюдениями руководитель Управления ФАС по Калмыкии Манца Сангаджиева. К примеру, в одном из супермаркетов цена за килограмм капусты поднялась с 37 до 45 рублей. Томаты на полке почти за 73 рубля, за морковь придется отдать чуть больше 32 рублей. По ее словам, в ходе мониторинга стоимости продуктов питания антимонопольная служба установила, что цены на «борщевые» ингредиенты остаются завышенными и в магазинах этой сети в ряде районов.

Людей немного. Цены кусаются настолько, что приобрести продукты, которые многие используют ежедневно, не все могут себе позволить. Кто-то сетует, что с лета подорожали консервы. Другие жалуются на то, что стоимость круп разнится. К примеру, в супермаркете за гречку придется отдать почти 93 рубля. И это со скидкой. Рядом товар от другого производителя по 58 рублей.

В свою очередь, в УФАС говорят, что штрафные санкции за необоснованное завышение цен никто не отменял. Руководству этой торговой сети уже направлено предупреждение.

Эти продукты питания не входят в список социально значимых. Цену здесь рождает спрос. Однако, как установили в УФАС у конкурирующих хозяйствующих субъектов, к примеру, капуста стоит 38,5 рублей, что на 6 рублей ниже, чем здесь. Потому в регионе будет продолжаться работа и с объектами несетевой розницы, а также с оптовыми поставщиками продовольственных товаров первой необходимости.