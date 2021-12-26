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24 января, 11:34
НовостиCOVID-19Религия

Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» переходит на дистанционный режим работы

Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» переходит на дистанционный режим работы

В связи со стремительно ухудшающейся эпидобстановкой, вход в Центральный хурул и на его территорию временно закрыт. 

Ежедневные службы будут транслироваться на официальном ютуб-канале храма.

Имена на молебен можно прислать на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Прием врача на время дистанционного режима работы приостанавливается, также временно приостанавливается индивидуальный прием у гелюнгов. 

Как сообщает пресс-служба хурула, при экстренных случаях, таких как смерть родных и близких или критическое состояние здоровья можно позвонить по одному из номеров телефонов для получения консультации у гелюнга: +79374645908 , +79615405908.

 Подношение можно совершить по QR-коду на сайте хурула или в соцсетях.

 

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