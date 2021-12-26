Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» переходит на дистанционный режим работы

В связи со стремительно ухудшающейся эпидобстановкой, вход в Центральный хурул и на его территорию временно закрыт.

Ежедневные службы будут транслироваться на официальном ютуб-канале храма.

Имена на молебен можно прислать на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прием врача на время дистанционного режима работы приостанавливается, также временно приостанавливается индивидуальный прием у гелюнгов.

Как сообщает пресс-служба хурула, при экстренных случаях, таких как смерть родных и близких или критическое состояние здоровья можно позвонить по одному из номеров телефонов для получения консультации у гелюнга: +79374645908 , +79615405908.

Подношение можно совершить по QR-коду на сайте хурула или в соцсетях.