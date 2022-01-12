Уровень заболеваемости COVID-19 в Калмыкии вышел на плато
В данный момент наблюдается пик заболеваемости. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Также с сегодняшнего дня открылись после карантина столичные детские сады. Решение об этом принято на основании постановления Главного санитарного врача республики.
Работа дошкольных учреждений организована при строгом соблюдении профилактических мер: ежедневный «утренний фильтр» детей, обработка рук антисептиками, масочный режим, применение рециркуляторов.
В документе указано, что, несмотря на сохраняющееся превышение эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ, отмечено снижение заболеваемости среди детей всех возрастных групп.
Что касается открытия школ, то данный вопрос будет решаться в конце текущей недели. Как отметил главный санитарный врач Джангар Санджиев, школьные классы в регионе планируют открывать частями. Пока же ученики обучаются дистанционно.