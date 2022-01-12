Рифат Сабитов о важности Указа Президента по сохранению нравственных ценностей

Общественная экспертиза проекта «Основы государственной политики по сохранению нравственных ценностей» состоялась сегодня в Общественной палате РФ. Об этом сообщают "Вести. Ставрополье". Участники — члены ОП, представители органов исполнительной и законодательной власти, эксперты.

Проект обновленных Основ подготовил Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева во взаимодействии с представителями научного и экспертного сообщества, а также заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Как отметил директор института Владимир Аристархов, задача сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей приобретает ключевое значение для сохранения нашей страны, нашей цивилизации, нашего образа жизни.

Именно Россия является сегодня хранителем традиционных классических европейских ценностей, фактически утраченных на западе.

«Некоторые западные и прозападные СМИ утверждают, что мы в России не ценим такие идеалы, как жизнь, достоинство, права человека. Это ложь, — заявил Владимир Аристархов. — Стоит посмотреть перечень наших ценностей, приведенных в основах, и вы увидите, что жизнь, достоинство, права и свободы человека находятся там на первом месте».

По словам Владимира Аристархова, в некоторых изданиях публикуются страшилки, что будто бы основы станут обязательными к исполнению для всех жителей России, что они будут использованы для искоренения любого инакомыслия и свободной дискуссии.

«Это клевета! Никто не собирается вмешиваться в личную жизнь граждан, диктовать им образ мыслей и образ жизни. Это и антиконституционно, и невозможно», — подчеркнул спикер.

О необходимости обновления документа заявил в своем выступлении первый заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист России Николай Бурляев.

«Я должен признать, что проделана очень серьезная работа… В нашем обществе назрело понимание, что так жить больше нельзя, дошли до «красной» черты. Поэтому Президент принял в 2014 году Указ об Основах государственной культурной политики. Он стал первым шагом к принятию идеологии Российского государства, без которой мы скатимся в пропасть», — заявил Николай Бурляев.

Не забывать о духовно-нравственных и религиозных ценностях призвал председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Он отметил, что история России зиждется и основывается на таких ценностях.

«И, конечно, большое внимание необходимо уделить сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей», — считает Рифат Сабитов.

По его словам, важна также борьба с деструктивом. Огромную роль здесь играют СМИ, представители киноиндустрии и писательского сообщества.

«При поддержке Фонда кино на базе ВГТРК, на канале «Россия», за последнее время создано много патриотических фильмов: «Движение вверх», «Легенда 17», «Летчик», «Кандагар», «Чемпион мира», сериал «Достоевский», фильмы «Бесы», «Идиот». А такие проекты, как «Синяя птица» и «Щелкунчик», вовлекают детей в сферу культурно-нравственных ценностей», — добавил Рифат Сабитов.

Как подчеркнул спикер, за годы борьбы с пандемией общество показало, что может объединиться ради благих целей. В качестве примера Рифат Сабитов привел акцию «Мы вместе».

«Документ содержит положения, выходящие за переделы нашей внутренней повестки, а именно — обеспечение морального лидерства России в международных отношениях, как хранителя традиционных общечеловеческих ценностей. Естественно, есть деструктивные силы, которые пытаются критиковать этот документ. Но критиковать всегда проще», — добавил Рифат Сабитов.

Он отметил, важной особенностью проекта Указа Президента является то, что он готовит основы целой мировоззренческой идеологии, содержащей именно духовно-нравственные и религиозные ценности всего человечества, всей современной мировой цивилизации.