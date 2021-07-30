"Уралан" сыграл вничью на выезде

Команда из Элисты встречалась с оппонентами из УОР "Дагестан". Счет в матче открыли гости. Затем они удвоили преимущество. Казалось, что желто-синие могут потерпеть второе поражение подряд. Но элистинцы показали характер. Андрей Абушев сначала сократил отставание, затем сравнял счет. В итоге боевая ничья - 2:2. Следующий матч "Уралан", согласно расписанию, должен провести 22 сентября. Соперником футболистов из Калмыкии станет еще одна дагестанская команда "Дербент".