Правительство страны утвердило информацию о том, как россияне будут отдыхать в 2022 году

Так, традиционные новогодние праздники продлятся 10 дней: с 31 декабря по 9 января. Как отметили в кабмине, выходные дни 1 и 2 января, выпадающие на субботу и воскресенье перенесены на 3 и 10 мая. Что касается майских праздников, то они будут разделены на две части: отдыхать будем с 30 апреля по 3 мая, и с 7 по 10 мая. А, в связи с переносом выходного с 5 марта, у жителей страны будет возможность полноценно отметить Международный женский день и провести трёхдневный отдых, начиная с 6 числа.