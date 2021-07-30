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21 сентября, 10:05
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Сегодня – День нулевой эмиссии

Сегодня – День нулевой эмиссии

Его также именуют Всемирным днем без выбросов в атмосферу

 В календаре экологических праздников, 21 сентября занимает особую позицию. В этот день всем людям на планете предлагается на время отказаться от автомобилей и прочей техники, выбрасывающей в атмосферу вредные вещества. Идея праздника заключается в том, чтобы дать нашей планете хотя бы один выходной в году.

К слову, в Калмыкии об экологии заботятся: в 8 районах функционируют инсинераторные установки, которые позволяют перерабатывать отходы без вреда для экологии. А до конца года такие мусороперерабатывающие машины будут работать во всех районах Калмыкии.

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