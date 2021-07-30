Сегодня – День нулевой эмиссии

Его также именуют Всемирным днем без выбросов в атмосферу

В календаре экологических праздников, 21 сентября занимает особую позицию. В этот день всем людям на планете предлагается на время отказаться от автомобилей и прочей техники, выбрасывающей в атмосферу вредные вещества. Идея праздника заключается в том, чтобы дать нашей планете хотя бы один выходной в году.

К слову, в Калмыкии об экологии заботятся: в 8 районах функционируют инсинераторные установки, которые позволяют перерабатывать отходы без вреда для экологии. А до конца года такие мусороперерабатывающие машины будут работать во всех районах Калмыкии.