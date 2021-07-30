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2 сентября, 16:53
НовостиСпорт

Уралан сыграл в гостях с командой Нахичевань из Ростова-на-Дону

Уралан сыграл в гостях с командой Нахичевань из Ростова-на-Дону

Счет первыми открыли элистинцы. На 30 минуте гол забил Александр Богданов. Хозяева могли отыграться в конце первого тайма, но не реализовали пенальти. В итоге спасти встречу футболисты с берегов Дона смогли на 65 минуте. Больше забитых мячей не было. И закономерный результат – 1:1. В турнирной таблице Уралан расположился на 5 месте с 17 очками. Следующую встречу наши игроки проведут 8 сентября дома с клубом Динамо-Махачкала.

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