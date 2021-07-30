Первокурсников КалмГУ с наилучшими результатами поощрили материальными выплатами

В Калмыцком государственном университете поздравили первокурсников, которые стали победителями вузовской программы «Успешный старт». В списке 98 студентов, получивших по итогам ЕГЭ 250 баллов и выше, а также трое учащихся, которые профильные дисциплины сдали на максимум. Это позволило им улучшить материальное положение. Ведь суммы немалые. Впрочем, в ВУЗе задана высокая планка, которую и в этом году удержали на достойном уровне. Об этом в материале Санджирмы Батаевой.

Среди счастливчиков - одноклассницы Валерия Головина и Эвелина Чуцкова из Новокубанска Краснодарского края. Девушки давно увлекаются культурой Восточной Азии, со школы интересовались китайским языком. Поэтому выбрали направление "Зарубежная филология". Валерия говорит, что с первых минут приезда в Калмыкию, поняла, что не ошиблась с выбором ВУЗа. Ее поразило чуткое отношение к абитуриентам со стороны приемной комиссии и декана. Полученные 50 тысяч она отправит родителям.

А Эвелина Чуцкова подавала документы онлайн, потому отмечает работу сайта университета. Приятно удивило, говорит, что оформление было простым и быстрым. На свою премию купит ноутбук.

Среди тех, кто получил по 100 тысяч за максимальный результата ЕГЭ, новоиспеченные студентки Стелла Мучкаева, Айса Утаджиева, Ирина Очирова.

В этом году на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения поступили 1235 человек. А всего подали более 8 тысяч заявлений. По итогам приемной кампании ВУЗ пополнился учащимися из 29 регионов. По ним можно изучать географию страны: Дагестан, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Крым, Бурятия, Тыва, Якутия, Камчатский край, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа. А всего студентами КалмГУ являются представители 37 субъектов и более 40 стран мира. Это свидетельствует о растущем признании в России высокого качества образования, которое обеспечивает ВУЗ, отметил член Совета Федерации России, представляющий законодательный орган власти республики Алексей Майоров.

Цель проекта «Успешный страт» - стимулирование студентов, показавших высокие результаты итоговой аттестации. Конкурс проводится в четвертый раз, и за все время его реализации победителями стали более 150 студентов из разных регионов России.