Стартовала профилактическая операция «Школьные каникулы»

Выходные детей и подростков проходят под контролем сотрудников инспекции по делам несовершеннолетним. Главная цель – не допустить нарушений комендантского часа. Особое внимание - питейным заведениям и иным местам, облюбованным молодежью. В один из рейдов со специалистами отправилась наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

У школьников - осенние каникулы, у полицейских- ночные рейды. Подростков ищут по клубам, которые работают и после 10 часов вечера. В это время дети должны быть дома, с родителями. Если те недоглядели, разрешили или отпустили, будут наказаны. Инспектора по делам несовершеннолетних Дмитрия Басангова в элистинских кальянных уже знают. С проверками он приходит сюда, если поступают жалобы, либо во время рейдовых мероприятий. К примеру, администратор одного из питейных заведений уверяет, что подростков у них не бывает.

У полицейских есть все адреса популярных среди молодежи клубов и кафе. Инспекторы рассказывают, что подобные проверки воспитывают и руководство увеселительных заведений. Как показал нынешний рейд - несовершеннолетние в этих местах – редкость. Но, все же, единичные случаи фиксируются. Во время комендантского часа штраф ждет и родителей, и владельцев объектов.

Также полицейские проводят проверки по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учетах. Индивидуально-профилактические беседы проводятся с родителями, чтобы усилить контроль за детьми в период осенних каникул. Цель рейдов - заставить их задуматься о воспитании, отказаться от пагубных привычек и создать для подростков безопасные условия жизни.

По статистике, преступность среди несовершеннолетних в Калмыкии снизилась по сравнению с прошлым годом почти наполовину. Так, 53 правонарушения совершено подростками за 9 месяцев прошлого года. В текущем - 27. Напомним, что нынешнее оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Осенние каникулы» в регионе продлится до 7 ноября.