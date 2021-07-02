26 июля, 13:01
 34 °C
87,32
74,1
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • Бан
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 июля, 15:35
НовостиСпорт

"Уралан-2015" стал чемпионом Ставропольского края по футболу

"Уралан-2015" стал чемпионом Ставропольского края по футболу

Младшая возрастная группа футбольного клуба "Уралан" вышла победителем в борьбе за кубок Ставропольского края. Каждый участник - 2015 года рождения. Ребята обошли грозных соперников - "Юниор" со счетом 1:0, "Химик" в ничью, "Аметист" с отрывом в 4:0 и "Демино" в счет 3:0.

По результатам турнира лучшим из команды признан Мерген Лиджиев, лучший вратарь - Нимгир Очиров, а лучший игрок турнира - Темир Бадмаев. 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия