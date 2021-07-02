"Уралан-2015" стал чемпионом Ставропольского края по футболу

Младшая возрастная группа футбольного клуба "Уралан" вышла победителем в борьбе за кубок Ставропольского края. Каждый участник - 2015 года рождения. Ребята обошли грозных соперников - "Юниор" со счетом 1:0, "Химик" в ничью, "Аметист" с отрывом в 4:0 и "Демино" в счет 3:0.

По результатам турнира лучшим из команды признан Мерген Лиджиев, лучший вратарь - Нимгир Очиров, а лучший игрок турнира - Темир Бадмаев.