Новый вид вакцины поступил в Калмыкию

Вакцина "Спутник ЛАЙТ" прибыла в ограниченном количестве. Но будет передана в каждый район, а также в Городскую поликлинику.

Данный вид предназначен для вакцинации уже переболевших коронавирусом, а также для повторной процедуры. Но министр здравоохранения страны Михаил Мурашко допустил, что "Спутник ЛАЙТ" будет применятся для прививки людей младше 60 лет.

Также в последнее время, по словам министра, заболеваемость и смертность среди пожилой категории населения заметно снизились.