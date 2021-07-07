26 июля, 23:56
 22 °C
87,32
74,1
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 июля, 16:54
НовостиCOVID-19Здравоохранение

Новый вид вакцины поступил в Калмыкию

Новый вид вакцины поступил в Калмыкию

Вакцина "Спутник ЛАЙТ" прибыла в ограниченном количестве. Но будет передана в каждый район, а также в Городскую поликлинику.

Данный вид предназначен для вакцинации уже переболевших коронавирусом, а также для повторной процедуры. Но министр здравоохранения страны Михаил Мурашко допустил, что "Спутник ЛАЙТ" будет применятся для прививки людей младше 60 лет.

Также в последнее время, по словам министра, заболеваемость и смертность среди пожилой категории населения заметно снизились.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия