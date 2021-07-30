Сегодня 65-летие отметил бы Заслуженный деятель культуры России Николай Санджиев

Человек, которого с полным правом можно назвать символом своего времени. Всю свою жизнь он посвятил служению родному краю. Его вклад в развитие и сохранение культуры, литературы и калмыцкого языка - неоценим. Санджиев известен как автор 12 книг, среди которых сборники детских стихотворений.

В республике проходит ряд мероприятий, посвященных юбилею мэтра. Память о любимом поэте остается в сердцах его друзей и поклонников.

Николая Джамбуловича не стало больше года назад. Но он, по-прежнему, жив в памяти его друзей и коллег, тех, кто знал его лично. Им есть, что вспомнить. И у каждого своя история. Все они прозвучали на встрече в Национальной библиотеке имени А.М.Амур-Санана. Народного поэта Калмыкии Владимира Нурова с Санджиевым связывала большая творческая и личная дружба.

Николай Санджиев обладал необычайной трудоспособностью, талантом, памятью глубинных знаний, был истинным знатоком калмыцкого языка, традиций и обычаев. Занимал пост регионального министра культуры. Его вклад в развитие и сохранение национальной литературы и родной речи -неоценим.

С творчеством мэтра знаком практически каждый школьник Калмыкии. Его стихи, написанные на калмыцком языке, знакомят подрастающее поколение с явлениями родной природы и учат бережному отношению к своей малой Родине.

Из-под пера Николая Санджиева вышло 12 книг, среди которых сборники для детей, на его стихи написано около 30 песен.

К 65-летию со Дня рождения Николая Санджиева министерство образования и науки совместно с Радио Калмыкии проводило конкурс «Альвн Харадас». В нем приняли участие в режиме онлайн 50 школьников и студентов. Уже на следующей неделе озвучат имена победителей по двум номинациям: лучшее чтение произведений поэта и исполнение песен, написанных на его стихи.

В этом году готовится к выходу последний сборник стихов и воспоминаний Николая Санджиева.