Упрощена процедура регистрации лекарств до конца 2023 года

Это позволит избежать дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Срок проведения экспертизы качества лекарств сократится на месяц.

Региональным Министерством здравоохранения ежедневно проводится сбор сведений о ценах на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в аптеках и аптечных организациях.

По результатам мониторинга по сравнению со средними ценами, зарегистрированными в первом квартале этого года, повышение стоимости важнейших лекарственных препаратов не зарегистрировано.

Известно, что зарубежные препараты смогут продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Это правило будет действовать до конца года.