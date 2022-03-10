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12 апреля, 13:40
НовостиЗдравоохранение

Упрощена процедура регистрации лекарств до конца 2023 года

Упрощена процедура регистрации лекарств до конца 2023 года

Это позволит избежать дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Срок проведения экспертизы качества лекарств сократится на месяц.

Региональным Министерством здравоохранения ежедневно проводится сбор сведений о ценах на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в аптеках и аптечных организациях.

По результатам мониторинга по сравнению со средними ценами, зарегистрированными в первом квартале этого года, повышение стоимости важнейших лекарственных препаратов не зарегистрировано.

Известно, что зарубежные препараты смогут продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Это правило будет действовать до конца года.

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