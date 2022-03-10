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12 апреля, 13:08
НовостиОбразование

Продолжаются резервные дни сдачи ЕГЭ

Продолжаются резервные дни сдачи ЕГЭ

Для выпускников, которые по уважительной причине не смогли присутствовать на экзаменах во время досрочного периода, продолжаются резервные дни сдачи. Они продлятся до 18 апреля. Основные дни досрочного периода ЕГЭ прошли с 21 марта по 7 апреля на базе 21-й школы. Во всех аудиториях пункта, а также в региональном центре обработки информации велось видеонаблюдение. На каждом экзамене присутствовали общественные наблюдатели.

Основной этап ЕГЭ, напомним, пройдет с 26 мая по 2 июля. В республике будет работать 15 пунктов приема экзамена. Для участия в нем зарегистрировались более 1,5 тысяч выпускников.

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