Упрощен порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми

6 870 гражданам Калмыкии, которые ухаживают за такими подопечными больше не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию. Постановление об этом подписал Председатель Правительства страны Михаил Мишустин.

Также больше не требуется собирать справки о смене места жительства подопечного. Все сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем. Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники. При этом период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер пенсии.