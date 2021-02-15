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4 марта, 18:52
НовостиСоциальная политикаОбщество

Упрощен порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми

Упрощен порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми

6 870 гражданам Калмыкии, которые ухаживают за такими подопечными больше не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию. Постановление об этом подписал Председатель Правительства страны Михаил Мишустин.

Также больше не требуется собирать справки о смене места жительства подопечного. Все сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем. Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники. При этом период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер пенсии.

 

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