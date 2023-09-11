Дан старт осеннему этапу «Вахты Памяти»

Поисковики Калмыкии и Чеченской республики организовали совместную экспедицию по маршруту Дербеты-Пришиб-Харгата, а также в окрестностях пос. Унгн Тёрячи. «Осенью 1942 года здесь держал оборону 255-ый Чечено-Ингушский кавполк, входивший в состав 51-ой Армии. На высоте 13 стоял пеший эскадрон и не давал фашистам пройти к Цаган Нуру. Стреляные гильзы, осколки снарядов и мин рассыпаны вокруг позиций эскадрона. - делятся поисковики в заметках.

Сейчас они собирают материалы для работы в архивах. Это стало возможным благодаря Фонду Президентских грантов, Движению Первых, Агентству молодежи Калмыкии, Республиканскому центру молодежи.