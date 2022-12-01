Управляющая компания "ЖЭУ" при содействии Управления ЖКХ администрации Элисты начала ремонт в многоквартирном доме №4 "Б" в 1-ом микрорайоне

От сгоревшего хлама уже вычистили комнаты на 4-ом и 5-ом этажах, где произошли пожары. Об этом сообщает пресс–служба мэрии города. Стены очищаются от сажи и готовятся под покраску. В дальнейшем будут произведены работы по укреплению плит перекрытия между этажами в комнате, пострадавшей от пожара.



Напомним, что с начала года в этом доме произошло три серьезных возгорания, причина последнего, по предварительной версии, поджог.