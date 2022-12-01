С 1 по 30 марта разрешили охотиться на селезней с использованием живой подсадной утки

С 11 по 20 марта будет открыта охота на белолобых гусей, а также селезней без подсадной утки. Запрет установлен на добычу Огаря и пеганки. Об этом сообщает Минприроды Калмыкии.



А вот в четырех районах республики – Яшалтинском, Приютненском, Ики-Бурульском и Черноземельском – охота запрещена. Госинспекторы ведомства планируют совместные рейды с сотрудниками Росгвардии. В сутки охотнику можно добыть пять селезней уток и двух белолобых гусей.