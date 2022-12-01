3 марта, 09:53
С 1 по 30 марта разрешили охотиться на селезней с использованием живой подсадной утки
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С 11 по 20 марта будет открыта охота на белолобых гусей, а также селезней без подсадной утки. Запрет установлен на добычу Огаря и пеганки. Об этом сообщает Минприроды Калмыкии.
С 11 по 20 марта будет открыта охота на белолобых гусей, а также селезней без подсадной утки. Запрет установлен на добычу Огаря и пеганки. Об этом сообщает Минприроды Калмыкии.
А вот в четырех районах республики – Яшалтинском, Приютненском, Ики-Бурульском и Черноземельском – охота запрещена. Госинспекторы ведомства планируют совместные рейды с сотрудниками Росгвардии. В сутки охотнику можно добыть пять селезней уток и двух белолобых гусей.