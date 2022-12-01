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3 марта, 09:09
Новости

Сегодня красивая дата. 3.03.23

Сегодня красивая дата. 3.03.23

Как правило, такие комбинации выбирают молодожены для бракосочетания. По их мнению, такое сочетание цифр легче запоминается, а кто–то считает, что они вовсе являются предвестником счастливого брака и способны принести удачу.

Стоит отметить, что любовь к красивым датам не связана ни с магией цифр, ни с традицией, а, скорее, навеяна модной тенденцией последних лет. Ну а сколько супружеских пар зарегистрируют свой брак сегодня – расскажем в дневном выпуске Вестей.

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