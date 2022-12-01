Управление Россельхознадзора приняли меры по факту падежа рыбы частиковых пород

В адрес Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия поступила телефонограмма от гражданина об обнаружении массового падежа рыбы частиковых пород на территории реки Элиста в восточном направлении от села Вознесеновка Целинного района Республики Калмыкия. Должностными лицами Управления Россельхознадзора проведено выездное обследование для проверки сведений указанных в обращении.



При обследовании места выявлена массовая гибель рыбы (карась и мальки карася). Ведомством отобраны пробы павшей и живой рыбы, воды, а также пробы донных отложений. Отобранные образцы направлены для проведения исследований в целях уточнения причин падежа рыбы в Северо-Кавказскую межобластную ветеринарную лабораторию.



"По данному факту Управлением Россельхознадзора соответствующая информация была направлена в компетентные органы. Кроме того, главе Вознесеновского СМО выдано информационное письмо о проведении утилизации биологических отходов. В адрес Управления Россельхознадзора поступила информация о произведенной утилизации павших рыб и дезинфекции места утилизации." - сообщает пресс-служба Россельхознадзора.



Фото: www.rsn-rostov.ru