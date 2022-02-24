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29 марта, 09:21
Новости

Управление МЧС объявило штормовое предупреждение

Управление МЧС объявило штормовое предупреждение

По данным ведомства, синоптики прогнозируют сильный юго-западный ветер с порывами до 18-23 м/с и пыльную бурю в регионе.

Главное управление МЧС России по республике рекомендует соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости. Следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и деревьев.

При необходимости звоните по номеру 101 и 112. Или по номеру МЧС России по Калмыкии: 8-847-229-99-99.

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