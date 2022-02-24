Свой 90-летний юбилей отметила жительница Черноземельского района Мария Басхамжаева
Подписывайтесь на нас в Facebook!
От лица Администрации РМО, ее поздравил заместитель Главы по социальным вопросам Дорджи Саряев.
Мария Эрдни-Горяевна - ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла и репрессированная.
За всю свою жизнь она пережила немало тяжелых событий, однако веру в лучшее и позитив не теряла никогда. Имеет орден Материнской славы III cтепени, а также медаль Материнства I и II степеней.
Она с радушием и гостеприимством приняла своих гостей.