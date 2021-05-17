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16 июня, 11:16
НовостиКультура

Уникальный художник - Дмитрий Санджиев

Уникальный художник - Дмитрий Санджиев

Сегодня мы расскажем об удивительном человеке, чье творчество покорило ценителей искусства по всему миру, чьи работы украшают Третьяковскую галерею, Музей современного искусства, всемирно известную коллекцию Людвига в Германии и частные собрания. Дмитрий Санджиев – уникальный художник, который не только продолжает дело жизни своего легендарного отца, первого профессионального скульптора Калмыкии Никиты Санджиева, но и глубоко чтит малую Родину.

 Член Российской академии художеств, Народный художник России, живописец, график – все заслуги и направления творчества Дмитрия Санджиева не перечислить. А теперь он получил и высокую государственную награду – Орден Дружбы. За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. 

 

 

 

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