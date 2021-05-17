Глава Калмыкии отметил успехи в работе Ветеринарной службы

На своей странице в инстаграм Бату Хасиков подчеркнул, что она стала одной из лучших в Южном и Северокавказском федеральном округах. Как было отмечено на встрече с руководителем профильного ведомства Виктором Санджиевым, федеральные коллеги высоко оценили эффективность расходования выделенных средств, привлечение молодых специалистов, оперативность выявления и купирование очагов инфекций.

Помимо этого, многое делается по улучшению материально-технической базы: ведётся капремонт ветеринарных лабораторий, закупается самое современное оборудование, открыт рентген-кабинет, УЗИ.

Также было сказано, что Калмыкия достойно прошла период регионализации, который действовал с августа прошлого года. Теперь можно вывозить животных и без ограничений экспортировать мясо из степной республики. Но, как отметил руководитель региона, не все фермеры активно пользуются всеми услугами ветеринарии. «В последние годы отношение меняется, но нужно формировать правильную культуру».

Также на встрече речь шла и о строительстве первого в Калмыкии приюта для бездомных животных. До конца года планируется завершить разработку проектно-сметной документации.