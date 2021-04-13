Умные счётчики электроэнергии позволили сэкономить 10,5 миллионов рублей

Для сравнения, объём освобождённых средств сопоставим с трёхмесячным потреблением электричества в Лагани, там проживают более 12 тысяч человек. Напомним, с 1 июля прошлого года в закон вступили изменения. Он перекладывает ответственность за установку и содержание приборов учёта с потребителей на поставщиков.

На сегодняшний день в Калмыкии работают 12 тысяч умных счётчиков. Как говорят специалисты, к концу года экономия составит – более 50 миллионов рублей.