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12 мая, 11:30
Новости

Умные счётчики электроэнергии позволили сэкономить 10,5 миллионов рублей

Умные счётчики электроэнергии позволили сэкономить 10,5 миллионов рублей

Для сравнения, объём освобождённых средств сопоставим с трёхмесячным потреблением электричества  в Лагани, там проживают более 12 тысяч человек. Напомним, с 1 июля прошлого года в закон вступили изменения. Он перекладывает ответственность за установку и содержание приборов учёта с потребителей на поставщиков. 

 На сегодняшний день в Калмыкии работают 12 тысяч умных счётчиков. Как говорят специалисты, к концу года экономия составит – более 50 миллионов рублей. 

 

 

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