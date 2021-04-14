На сегодня в Калмыкии от коронавируса привито более 34 тысяч человек

Это 27% от плана для получения коллективного иммунитета в республике, сообщили в профильном министерстве. Регион в апреле был в числе лидеров в России по темпам вакцинации, что позволило получить дополнительную партию антиковидного препарата из Федерального центра.

Пройти процедуру можно и в поликлинике, и в мобильном пункте.

Светлана Болдырева-Крылова получила две дозы прививки. И соответствующий сертификат. Близкие родственники в феврале перенесли коронавирус в тяжелой форме, говорит она, поэтому вакцинация - это единственный способ максимально снизить вероятность заражения, находясь в группе риска и избежать последствий COVID-19.

В очереди и 74-летняя Эрика Наминова. С приближением лета решила получить прививку. Долгие месяцы самоизоляции утомили. А вакцинация дает возможность увидеться с родными и друзьями.

В центре Элисты с 10 часов утра работают сразу два мобильных комплекса. Удобное место их расположения тоже играет роль в борьбе с коронавирусом. Здесь каждый день оживленно. В основном, люди преклонного возраста. Они пришли получить второй компонент вакцины.

С начала работы передвижных комплексов, а это больше месяца, прививку от коронавируса получили около трех тысяч жителей Калмыкии.

Там пациенты сначала проходят осмотр у терапевта или фельдшера, а затем, если нет противопоказаний, получают укол. Важно, чтобы не было обострения хронических заболеваний. Мобильные пункты работали и в майские выходные дни. Специалисты заверяют: вакцины хватит на всех.

Как говорят специалисты, даже если прививка не защитит от коронавируса, то позволит переболеть в легкой форме. В Калмыкии на сегодня вакцинированы более 34 тысяч человек. Это неплохой показатель, считают в профильном министерстве. В лидерах по темпам Кетченеровский, Лаганский и Октябрьский районы.